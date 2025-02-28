Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Vatikan, çift taraflı zatürre teşhisiyle iki haftadır hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Papa Franciscus’un sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu. Açıklamada, Papa’nın yüksek akımlı oksijen tedavisine devam ettiği ve durumunun istikrarlı seyretmesi gerektiği belirtildi. Gününü solunum fizyoterapisi ve dinlenmeyle geçiren Papa, öğleden sonra şapelinde dua etti.

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Vatikan'dan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle iki haftadır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU BUGÜN DE İYİYE GİDİYOR"

Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu bugün de iyiye gitmeyi sürdürmekte. Bugün yüksek akımlı oksijen tedavisi ile maske kullanımı dönüşümlü uygulandı. Klinik tablonun karmaşıklığı göz önüne alındığında, hastalığın seyrine ilişkin kesin değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı durumun sürmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Papa Franciscus'un sabah saatlerini solunum fizyoterapisine ve dinlenmeye ayırdığı, öğleden sonra ise fizyoterapi seansının ardından 10. katta bulunan özel dairesindeki küçük şapelde dua ettiği belirtildi.

Vatikan'dan sabah yapılan kısa açıklamada da Papa'nın geceyi sakin geçirdiği kaydedilmişti.