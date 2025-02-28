Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu ikinci tamamlayarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacak.

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RAMS Park'ta yaklaşık 10 bin taraftar önünde yapılan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım tehlikeli ataklar geliştirse de golü bulamadı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla TÜMOSAN Konyaspor, puanını 7 yaparak grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5 puana yükselerek grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek final bileti disiplin puanıyla geldi

Galatasaray, grup ikinciliğini disiplin puanı ile elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan aldı. Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan "Cimbom" kalesinde 3 gol gördü. C Grubu'nda mücadele eden RAMS Başakşehir de aynı performansı sergiledi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında genel averaj, atılan gol ve galibiyet sayısında eşitlik olduğu için disiplin ceza puanı devreye girdi. Burada daha az disiplin puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinciliği alarak adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Çeyrek finalde muhtemel rakip

Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacak.

C Grubu'nu ikinci tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çekilecek kura sonrasında A Grubu lideri Trabzonspor, B Grubu lideri Fenerbahçe veya D Grubu lideri Beşiktaş'tan biriyle eşleşecek.

Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final müsabakasına deplasmanda çıkacak.

Konyaspor'a karşı bu sezon üçüncü maçı da kaybetmedi

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada da mağlup olmadı.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 2 kez Trendyol Süper Lig'de karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla galip geldi. Konya temsilcisine karşı üçüncü sınavına Türkiye Kupası'nda çıkan "Cimbom" golsüz eşitlikle sahadan ayrılırken yine kaybetmedi.

İki maç üst üste gol atamadı

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi müsabakada fileleri havalandıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol atan sarı-kırmızılı ekibin bu serisi, 24 Şubat Pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

Galatasaray, derbinin ardından kupadaki Konyaspor maçını da gol atamayarak boş geçti.