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Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!

Sağanak yağış uyarısı: Bu günlere dikkat!

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün ve yarın, batı bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışların hafta başında ülke genelinde görüleceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde ve güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

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İstanbul’da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı yerini sıcak havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları 8-10 derece arttı. Güneşli havanın etkili olduğu Batı bölgelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kuvveetli sağanak yağışlar görülecek.

Batı bölgelerinde, bugün ve cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu ise sağanak yağışların ara vereceği güneşli bir havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hafta başında ise sağanak yağışlar yeniden ülke genelinde etkili olacak.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Pazartesi gününe kadar 12-13 derecelerde görülmesi bekleniyor.

Sağanak yağış, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. cuma günü de sağanak yağışların etkili olması beklenirken hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklıları mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

İstanbul 13 derece, Ankara 11 ve İzmir'de 17 dereceler görülecek.

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