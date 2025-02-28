Nepal'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nepal'in Kodari köyünün yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.Abone ol
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kodari köyünün 14 kilometre güneyindeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Yerel saatle sabah erken saatlerinde yaşanan ve büyüklüğü 5,5 olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı verilmedi.
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