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Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!

 Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,4'e geriledi. Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 2 bin kişiye indi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 25 bin azalarak 3 milyon 2 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

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