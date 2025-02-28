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Beykoz Belediyesindeki soruşturma! Şüphelilerin ifadeleri alınıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beykoz Belediyesindeki soruşturma! Şüphelilerin ifadeleri alınıyor

 Beykoz Belediyesindeki "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli ile "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

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