Önder'in paylaştığı Öcalan'a ait not ne anlama geliyor DEM parti yöneticisi 3 şarttan bahsetti

Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının okunduğu basın toplantısında metinde yer almayan Öcalan'a ait not, Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, içeriğin ayrıntılarını yazar İsmail Saymaz'a anlattı.

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İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan’ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından İstanbul'da okundu. Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’a ait olduğunu söylediği bir notu paylaştı.

Notta “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.” ifadeleri yer aldı.

Metinde yer almayan bu nota ilişkin yazar İsmail Saymaz, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ile görüştü ve açıklamalarını yazısına taşıdı:

"DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’e “Öcalan, ‘demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması’ derken ne kastediyor?” diye sordum.

Temel, çağrının şartlarla bağlı olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

“Silah bıraktım, öykü bitti demek değil” diye konuştu ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Bu çerçevede üç şarttan söz etti, Temel.

Kürtlere kültürel - siyasal güvence:Kürtlerin kültürel, sosyal ve siyasal haklarının yasalarla garanti altına alınması. Yerel yönetimlerde ve demokratik siyasette kayyum ve baskıcı uygulamalara son verilmesi.

İnfaz indirimi: Öcalan başta olmak üzere cezaevindeki PKK’lılar ve siyasi tutuklularla ilgili infaz indirimi.

Dağdakiler: Silahların susmasını ve tümden dereden çıkarılmasını sağlayacak yasal çerçevenin oluşturulması.

Temel, çağrının muhatabının ağırlıklı PKK olduğunu, örgütün Suriye’deki ayağı olan PYD ve YPG ile ilgili özel bir vurgu yapılmadığını ancak onları da etkileyecek yönlerinin bulunduğunuy belirtiyor.

Ancak görüştüğüm güvenlik kaynakları “Bizi açıklama bağlar” diyor; hiçbir pazarlık yapılmadığını ve bir vaatte bulunulmadığını söylüyor."