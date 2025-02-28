Pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar! Gizli belgeler yayınlandı

ABD'de pek çok ünlü isimle bağlantısı bulunan "pedofili" milyarder Jeffrey Epstein davası ile ilgili kritik gizli bilgiler açıklandı. Yayınlanan belgeler arasında uçuş kayıtları, bir iletişim defteri ve Epstein'ın kurbanlarına atıfta bulunduğu düşünülen sansürlenmiş bir "masöz listesi" yer alıyor. İşte o detaylar...

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ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik bilgiler de dahil olmak üzere bazı önemli belgeleri yayınladı.

Yayınlanan yeni dosyalar, içinde merakla beklenen iletişim listesini bulundurmuyor. Belgelerin çoğu, milyarderin hepis cezasına çarptırıldığı dava sırasında zaten yayınlanmıştı.

Bondi, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın şeffaflık konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve Jeffrey Epstein ile suç ortaklarının iğrenç eylemlerinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor." demişti.

KURBANLARININ YER ALDIĞI "MASÖZ LİSTESİ" YAYINLANDI

NTV'de yer alan habere göre, yayınlanan belgeler arasında uçuş kayıtları, bir kanıt listesi, bir iletişim defteri ve Epstein'ın kurbanlarına atıfta bulunduğu düşünülen sansürlenmiş bir "masöz listesi" yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer öğeler de dahil olmak üzere 150'den fazla öğe için girişleri gösteren kanıt listesini yayınladı.

İletişim defterindeki numaralar arasında Maxwell'in lüks apartmanının karşısındaki Londra barı, Beyaz Saray ve Palm Beach'te "Creative Custom Swimwear" adlı bir işletme vardı. Ayrıca "Masaj" olarak etiketlenen bölgesel girişleri de vardı.

BELGELER BÜYÜK ÖLÇÜDE SIZDIRILMIŞTI

Kayıtlarda ayrıca Epstein'ı suçlayan ve o dönem Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre'nin, Epstein ile birlikte ABD Virgin Adaları'na gidip geldiği de görülüyor.

Adalet Bakanlığı belgeleri yayınlarken, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması, büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD Hükümeti tarafından resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmamış belgeleri içeriyor" açıklamasında bulundu.

MÜŞTERİ LİSTESİ MERAKLA BEKLENİYOR

66 yaşındaki Epstein, yargılanmayı beklerken 2019'da bir hapishane hücresinde öldü. Milyarderler, ünlüler, akademisyenler ve küresel liderlerle olan birçok bağlantısı nedeniyle potansiyel müşteri listesi uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çeken bir konuydu. Ancak bu liste yayınlanmadı.

Geçtiğimiz yıl federal bir mahkeme binlerce sayfalık mühürlü kayıtların kamuya açıklanmasını emretti. Yaklaşık 200 isim ortaya çıktı.

2003-2004 perşembe tarihli bir iletişim defterinde adı geçen birçok kişi, aktör Alec Baldwin, milyarder Richard Branson ve eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg herhangi bir suçla suçlanmadı.