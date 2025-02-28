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Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu kişiler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan, Nedim Şener gibi isimler de yer alıyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması, siyasette tartışmalara neden olurken, İmamoğlu iddialara karşı hukuki mücadele başlattı.

İmamoğlu, hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığı iddia edilen 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi isimler de yer aldı.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, suç duyurusunu duyurarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.

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