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Stephen Curry 56 sayı attı Warriors galibiyet serisini uzattı

Stephen Curry 56 sayı attı Warriors galibiyet serisini uzattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 56 sayıyla oynadığı maçta Orlando Magic'i 121-115 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

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NBA'de 5 maç yapıldı. Warriors, deplasmanda Magic'i 6 sayı farkla yenerek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Warriors'ta Stephen Curry, karşılaşmada 12 üçlük atarak 56 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

Magic'te ise Paolo Banchero 41, Franz Wagner 27 sayı attı.

Jokic'in "triple-double"ı galibiyet için yeterli olmadı
Milwaukee Bucks, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-112 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 19 ribaunt, 7 asist kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan oyuncu konumunda bulunan Jokic, 53 maçta 27. kez bunu gerçekleştirdi.

LeBron James'ten 33 sayı ve 17 ribaunt

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 111-102 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken Austin Reeves 23 sayı, Luka Doncic ise 21 sayı, 13 ribaunt kaydetti.

Timberwolves'ta Terrence Shannon, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek sayısını atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 115-121

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 121-112

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 103-96

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 111-102

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