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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.

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Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

Müftü atamaları

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

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