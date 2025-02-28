Metro Professional markalı ürünlerine Metro şeflerinden performans testi

Metro Türkiye, bir işletmenin gıda ve gıda dışı tüm ihtiyaçlarını, raflarında sunduğu geniş ürün gamı ve kalite güvencesiyle karşılamayı amaçlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel mutfak ekipmanlarından servis araçlarına, bahçe mobilyalarından temizlik ve tekstil ürünlerine kadar pek çok seçenek sunan Metro mağazalarında müşteriler, bir işletmenin sıfırdan mutfak kurarken ihtiyaç duyacağı her detayı, misafir sofraları için gereken her türlü servis ekipmanlarını bir arada bulabiliyor.

Metro Türkiye, hem Metro Professional markasıyla hem de seçtiği diğer markalarla profesyonel işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Metro Professional markasıyla tava, tencere, kevgir, çırpıcı, maşa, kepçe gibi hazırlama ve pişirme sürecinde kullanılan mutfak gereçlerinin yanı sıra masa üstünde ihtiyaç duyulan cam, porselen, seramik bardak, tabak ve çatal-kaşık-bıçak gibi temel ürün grupları ve sunum tabakları farklı çeşit ve modelleriyle Metro raflarında sunuluyor.

Kemik sıyırma ile balık, peynir, ekmek soyma ve dilimleme gibi birçok çeşidi bulunan bıçaklar, mutfaklarda şeflerin en büyük yardımcısı olarak öne çıkıyor. Paslanmaz çelikten üretilen ve şekillendirilmiş sapı ile mükemmel denge sunan Metro Professional Expert ve Universal serilerinin esnek bıçak özelliği sayesinde hassas kesimler yapılabiliyor.

Müşteriler, buzdolabı, derin dondurucu, mini bar, soğuk teşhir ünitesi, buz makinesi gibi soğutma ünitelerinden bulaşık makinelerine, indüksiyonlu ocak, mikrodalga fritöz, ızgara, tost makinesi, fırın çeşitlerini içeren pişirme ekipmanlarından sıcak içecek dispanseri, çorba kazanı, çay ve kahve makinesi gibi sıcak içecek ürünlerine, köpüklü ayran dispanseri, meyve sıkma makinesi gibi soğuk içecek ürünlerinden hazırlık sürecini kolaylaştıran blender, doğrama ve dilimleme makinesi, mikser gibi çeşitli ürünleri Metro'da bulabiliyor.

Bunlara ek olarak katlanır masa, kolsuz şezlong, ahşap koltuk, otel tekstili, mutfak havlusu gibi mutfaklardan servis ve ağırlama alanlarına her noktada bir işletmenin ihtiyacı olan gıda dışı her çeşit ürün, geniş çeşitlilikle Metro'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Metro Türkiye, Metro Professional markalı gıda dışı ürünlerde toplam 9 kalite güvence basamağı ve 128 kriterde kontroller sağlarken, ürün analizlerinde ürünlerin spektlere ve yasal mevzuatlarda belirlenen kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik parametrelere uygunluğunun yanı sıra profesyonel müşterilerin ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından kullanım testleri de yapılıyor.

Metro Professional markalı ürünler, Metro'nun şefleri tarafından rafa çıkmadan önce ve rafa çıktıktan sonra periyodik olarak performans testine tabi tutuluyor.

Şefler tarafından onaylanmayan ürünler proje aşamasına geçmez tüketiciyle buluşmazken, tüm gıdaya temas eden ürünler gıdaya uygunluk bakımından analiz ediliyor ve gıdaya herhangi bir ağır metal ve zararlı bileşen geçişi olmadığı garanti altına alınıyor.

Elektronik ürünler tarafında ise rafa çıkış aşamasında yasal belge kontrolleri (CE, Kullanım kılavuzu, gıda ile temas analiz belgeleri) yapılıyor ve bununla birlikte etkin şekilde takip edilmesi sağlanıyor.