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'Bahçeli vefat etti' paylaşımı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı görevden alındı

'Bahçeli vefat etti' paylaşımı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı görevden alındı

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiğini öne süren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının ardından Velioğlu, partisi tarafından da görevden alındı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda bir kalp ameliyatı geçirdi. Bahçeli'yle ilgili olarak parti yönetiminden yapılan açıklamalarda MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Gelecek Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yaşamını yitirdiği yönünde bir paylaşıma imza attı.

Velioğlu, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkİlatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Velioğlu gözaltına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Velioğlu "Medyada gözaltına alındığım, adli kontrolle serbest bırakıldığım şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemi gerçek bağlamından uzaklaştırmak için çıkarılan asılsız haberlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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