Narin Güran cinayetiyle ilgili iki dava dosyası birleştirildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı davalar birleştirildi.

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Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, cinayetle ilgili açılan iki ayrı davanın birleştirilmesine karar verdi. Suçluyu kayırma suçlamasıyla yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, aynı dosya kapsamında yargılanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ: 18 GÜN SONRA ACI HABER

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 18 gün boyunca sürdü. Küçük çocuğun cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bu gelişme üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024’te görülen duruşmada bu üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MAHKEME İKİ AYRI DAVAYI BİRLEŞTİRDİ

Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi, dosyanın 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iki dosya arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğunu belirterek birleştirme kararı aldı. Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, mahkemenize ait 2025/84 esas sayılı dosya ile mahkememizin 2025/112 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından birleştirmeye muvafakat verilmiştir."

14 NİSAN'DA YARGILAMA BAŞLIYOR

Sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz yargılanan Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, suça sürüklenen R.A., M.G. ve İ.K. hakkında da aynı suçtan dava açılmış durumda. Birleştirilen dosya kapsamında tüm sanıklar 14 Nisan 2025'te hâkim karşısına çıkacak.