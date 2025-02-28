Marmara’da endişe artıyor: Adalar’da başladı, Moda’ya ulaştı

Marmara’da müsilaj belirtilerinin görülmesi, çevredekileri endişelendiriyor. Adalar’da başlayan denizanalarının oluşturduğu müsilaj, Moda’da deniz yüzeyini kapladı.

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Marmara Denizi’nde büyük bir çevresel sorun haline gelen müsilaj, deniz yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kısa süre önce Kadıköy Moda Sahili’nde deniz salyası olarak bilinen müsilaj belirtileri görüldü. Denizanalarının kıyıya vurup, su yüzeyini kaplaması çevrecileri ve vatandaşları endişelendirdi.

Kış mevsiminde denizanası istilasının kirliliğin denizin yüzeyine vurması sonucu meydana geldiğini ifade eden Su Bilimci Dr. Erol Kesici, “Marmara Denizi’nin artık yok olduğunu gösteren bir manzara var. Manzara korkunç.” dedi.

Moda Sahili'nde çocuklar deniz yüzeyini kaplayan müsilajı inceliyor

Kesici şöyle devam etti:

“Denizanaları buranın doğal canlılarıdır ama bu şekilde buluşları, kirlilik getirişleri denizin direncinin yok olduğunun göstergesidir.

Burada eski tür balıklar olmuş olsaydı bu denizanaları onlar tarafından tüketilecekti. Biyolojik çeşitlilik yok olduğu için ekosistem göçtüğü için ve yine aynı şekilde besin zincirini oluşturan yapılarda sorunlar meydana geldiği için bu kirlilik denizin yüzeyine uğruyor.

Marmara Denizi’nin oksijensiz kaldığını söyleyen Kesici, “Marmara Denizi'ne kesinlikle bir damla dahi olsa atık bırakmamamız gerekiyor. Yılda 5 milyon tona yakın atık bırakılıyor.” diye konuştu.

Kesici, “Bilim insanları da söylüyor demek ki deniz alarm veriyor. Artık bu sesin duyulması lazım. Marmara Denizi artık dayanamıyor. İçinde balık kalmamış, midye kalmamış, temizleyici unsurlar kalmamış. Bu kirliliğin göstergesi başka hiçbir şey değil bunlar.” ifadelerini kullandı.