Shell, madeni yağlar stratejilerini Türkiye'deki distribütörleriyle paylaştı

Shell & Turcas Madeni Yağlar ekibi Antalya'da düzenlenen Shell Champions Club etkinliğinde, Türkiye genelindeki madeni yağlar distribütörleriyle yıllık stratejilerini paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Kline + Company'nin raporuna göre üst üste 18'inci kez dünyanın bir numaralı madeni yağlar tedarikçisi olan Shell, yaklaşık 250 katılımcıyla bir araya gelerek 2025 ve sonrası için yeni iş birliği fırsatlarını, sektörel gelişmeleri ve pazarlama stratejilerini ele aldı.

Türkiye Madeni Yağlar İndirekt Satışlar Müdürü Emre Şuyalçınkaya'nın sunumuyla başlayan etkinliğin ilk gününde, 2025 stratejileri, pazarlama planları ve teknik eğitimler katılımcılarla paylaşıldı. Yeni ürünler, teknik onay mekanizmaları ve Shell'in teknoloji faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, pazarlama seansında global örnekler ve sektörel gelişmeler ele alındı. Ayrıca katılımcılar, Shell'in dijital araçları konusunda da kapsamlı eğitimler aldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ) seansında satış ekiplerinin günlük hayatta karşılaştığı İSEÇ riskleri ve Shell’in Hayat Kurtaran Kuralları ele alınırken, Etik ve Uyum seansında güncel uygulamalar ve kanuni gereklilikler değerlendirildi. Katılımcılara ayrıca, Shell’in Derince’de yer alan Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi’ndeki süreçleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri de sektörün deneyimli ismi Saffet Üçüncü’nün küresel gelişmeler ve Shell’in teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımını anlattığı konuşması oldu. Etkinlik, katılımcıların zihinsel ve fiziksel yenilenme fırsatı bulduğu egzersiz seansıyla sona erdi.