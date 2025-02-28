Maydonoz Döner'den FETÖ'nün mahrem imamı çıktı! 408 şubeli zincir

Maydonoz Döner’i kuran Ömer Şeyhin’in ifadeleri ve FETÖ'cü eski Yüzbaşı ile ilişkisi ortaya çıktı. Ayakkabı boyacılığı ve FETÖ’yle bağlantılı baklavacıda bulaşıkçılık ile başlayan kariyerinin, Türkiye 7 ülkede 408 mağazayla restoran zincirine dönüşme hikayesi şaşkına çevirdi.

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FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydanoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel ve mali yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda şirketin kurucusu Ömer Şeyhin'in (45) ifadesi ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra FETÖ'yle bağlantılı Güllüoğlu baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.

ÖMER ŞEYHİN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalıştığı süre zarfında bulaşıktan tezgaha, garsonluktan en son mağaza müdürlüğüne kadar her türlü görevi yaptığını belirten Şeyhin "2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim. 2018 yılında Maydanoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir işyeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurtdışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır" dedi.

FİRARİYLE SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Maydanoz Döner soruşturması sırasında Antalya'daki şubeleri denetleyen ve 15 Temmuz hain darbe gecesi Ankara'daki Zırhlı Birliklerde darbe girişimine katıldığı belirlenerek 2023 yılı Ocak ayında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan eski Yüzbaşı Levent Doğan teknik takibe takılmıştı.

GAYRİ RESMİ ORTAK ÇIKTI

9 Mayıs 2024'te saklandığı hücre evinde yakalanıp tutuklanan Doğan'ın bilgisayarında Maydanoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belgenin çıktığı öğrenildi. Dizüstü bilgisayar içerisindeki fotoğrafta Levent Doğan ile Ömer Şeyhin arasında imzalanan notta "31 bin euro, 21 bin 500 dolar emanet olarak teslim edilmiştir" yazdığı ortaya çıktı. Levent Doğan'ın Maydanoz Döner'in Ankara, Aydın, Gaziantep, İzmir ve Antalya'daki 2 şirkete de gayri resmi ortaklığı olduğu tespit edildi.

2 MİLYON EURO TOPLADILAR

Ömer Şeyhin'e FETÖ üyesi eski Yüzbaşıdan 1 milyon 952 bin liralık dövizi neden aldığı soruldu. Şeyhin ifadesinde Levent Doğan'dan ele geçirilen notu kendisinin yazdığını, belgeyi Levent Doğan yada eşinin sahibi olduğu Ankara Maydanoz Döner şubesinin açılışında tanzim ettiğini, aldığı paranın Maydanoz Döner'in yurt dışında bayiler açması projesine ilişkin olduğunu öne sürdü. Şubelerin açılış aşamalarında kullanılmak üzere 2 milyon Euro topladıklarını, projeye dahil olmak isteyen bayilerin kendilerine herhangi bir bedel belirtilmeksizin istedikleri oranda para vererek bu projeye dahil olduklarını söyledi.

ŞİRKETİ MAHREM İMAMLAR PAZARLADI

Maydanoz Döner ortaklarının şirketin yüzde 10 hissesini yabancı ortağa satarak şirketi olası risklere karşı garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürüttükleri, bu kapsamda Ömer Şeyhin'in 2 Kasım 2024'te İstanbul'da Ömer Faruk Ekim, Engin Kayıkçı, Yücel Bahri Öntemel, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile buluşması da Antalya polisinin teknik takibine yansıdı.

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARINDAN ÇIKTI

Metin Eroğlu'nun FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olduğu, Bylock kullanıcı olduğu, Gökmen Ertaş'ın ise FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında görev alan isimlerden olduğu ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerle Maydanoz Döner'in yüzde 10 hissesinin yabancı ortağa satılmaya çalışıldığı, şirketin hisse satışı işlemlerinden örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin aktif rol aldığı değerlendirdi. Ömer Şeyhin ifadesinde Arap yatırımcılarla satış konusu için görüştüklerini, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş'ın FETÖ ile iltisaklarını ilki kez sorguda öğrendiğini öne sürdü. Şeyhin "Metin Eroğlu'nun hisse satışı konusunda resmi bir bağı ya da pozisyonu olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde yer aldığı doğrudur. Gökmen Ertaş bu kişiyi kendi elemanı gibi kullanıyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf doğrudur. Metin Eroğlu Ankara'da yeni kurduğumuz fabrikayı ve lojistik merkezini görmek istedi. Ben de bu istek üzerine kendisini buralarda gezdirdim" dedi.

FETÖ ÜYELERİNİ TANIMADI, OPERASYONA "ALGI" DEDİ

MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin, ifadesinde "hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" dedi.

GÜRCİSTAN'DAKİ FETÖCÜ ORTAKLARDAN 7 MİLYONLUK TRANSFER

Maydonoz Döner'in Gürcistan'da bulunan şirket hesaplarından 2022-2024 yılları arasında 25 farklı işlemde toplam 7 milyon liralık dolar ve euro transferinin MASAK tarafından tespit edildiği, buradaki firmalara herhangi bir mal ve hizmet satışına ilişkin bildirim de yapılmadığı belirtilerek Ömer Şeyhin'e Gürcistan'daki 3 şubenin yöneticilerinin FETÖ silahlı terör örgütünün üst düzey yönetiminde yer alan isimlerden neden atandığı soruldu.

Şeyhin, "mal ve hizmet bildirimi olmadan elbette hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak ben bu durumu kabul etmiyorum. Daha öncede beyan ettiğim gibi bunlar mal yada hizmet alımına ilişkin paralardır. Gürcistan Şubelerinin sahiplerinin Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklarından ben haberdar değilim. Bu kişilere isim hakkımızı veren yurt dışı sorumlusu olan Özgür Birekul ve Cuma Dağlı'dır. Gelen paranın kaynağı mal ve hizmet alımına ilişkindir" dedi.