The Economist'ten skandal kapak! Erdoğan'a da yer verildi

İngiliz The Economist dergisi, yayınladığı yeni kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel güç için mafyavari bir mücadele başlattığını iddia etti. Skandal kapakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.Abone ol
The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı “mafya” olarak nitelendirdi.
Dergi, dünyanın mafyavari bir düzenle yönetildiğini yazdı. Önde ABD Başkanı Trump'ın yer aldığı kapakta "Trump'ın yeni dünya düzeni" başlığı atıldı.
Skandal kapakta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Prens Selman ve Netanyahu'ya yer verildi.