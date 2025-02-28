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Oğlunun kavga ettiği çocuğu araçla ezen kadına hapis cezası

Oğlunun kavga ettiği çocuğu araçla ezen kadına hapis cezası

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği iddiasıyla otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğu yaralayan kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur S.E.Y'nin (12) annesi Ş.Y. ve babası S.Y. ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, mağdur çocuk S.E.Y. hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini ve eksik hususun kalmadığını açıkladı.

Duruşmada söz alan S.Y, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Gülcan M.U. ise yaşananlardan üzgün olduğunu belirterek, beraatini ve ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, her ne kadar müvekkili hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmışsa da kararın "taksirle yaralama" suçundan verilmesini istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gülcan M.U'ya, kemik kırığı oluşturacak şekilde "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası vererek, ev hapsinin de kaldırılmasına hükmetti.

Sanık hakkında, haftada bir imza verme ile yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine de karar verildi.

Olay: Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos 2024'te kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülcan M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilmişti. İtiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanmış, ardından yeniden ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gülcan M.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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