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BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza mart ayında zam gelecek mi?

BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza mart ayında zam gelecek mi?

BOTAŞ, mart ayında mesken, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayına ilişkin doğalgaz tarifelerini açıkladı. Buna göre, konut ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifelerinde değişikliğe gidilmedi.

MESKEN, SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİM TARİFELERİ AYNI KALDI

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan güncel tarife tablosuna göre, mart ayında konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulanacak doğal gaz satış fiyatı 1000 metreküp için 5 bin 631 lira olarak belirlendi. Sanayi aboneleri için uygulanan tarifede de herhangi bir değişiklik yapılmazken, ekmek üreticileri için 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 8 bin 549 lira olarak açıklandı.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın fiyatı ise yine 12 bin lira olarak duyuruldu.

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