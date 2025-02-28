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Konya'da 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi.

Konya'da 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi.

Konya'da 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi. Besicilerin kapılarını tek tek çalacaklar

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Konya'ya bağlı Kulu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi. Besicilerin kapılarını tek tek çalacaklar.
İlçe genelinde yaklaşık 16 bin büyükbaş hayvan bulunan Kulu'da hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

İlkbahar şap programı kapsamında ilçe genelinde çalışmalar yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap aşılamasını yaparken, kulak küpesi takılarak hayvanlar kayıt altına alınıyor.

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