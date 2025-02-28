BIST 9.663
DOLAR 36,51
EURO 38,06
ALTIN 3.360,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

 Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Eser Mumcuoğlu (30) bir apartmandan düşerek yaşamını yitirdi. Kadının olay sırasında aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eser Mumcuoğlu'nun cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza mart ayında zam gelecek mi?
BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza mart ayında zam gelecek mi?
Konya'da 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi.
Konya'da 16.000 büyükbaş hayvan için harekete geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle 28 Şubat zorluklarının üstesinden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle 28 Şubat zorluklarının üstesinden geldi
Şehirlerarası yolcu otobüsünde çuvallarla taşımışlar! Ekipler yakaladı, hepsi imha edildi
Şehirlerarası yolcu otobüsünde çuvallarla taşımışlar! Ekipler yakaladı, hepsi imha edildi
Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinden Şam'a ziyaret
Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinden Şam'a ziyaret
Oğlunun kavga ettiği çocuğu araçla ezen kadına hapis cezası
Oğlunun kavga ettiği çocuğu araçla ezen kadına hapis cezası
Amazon'dan "Ramazan Alışverişi" kampanyası
Amazon'dan "Ramazan Alışverişi" kampanyası
Özgür Özel'den bomba Öcalan ve süreç iddiası
Özgür Özel'den bomba Öcalan ve süreç iddiası
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 3,7 milyon yolcu taşıdı
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 3,7 milyon yolcu taşıdı
Maydonoz Döner'den FETÖ'nün mahrem imamı çıktı! 408 şubeli zincir
Maydonoz Döner'den FETÖ'nün mahrem imamı çıktı! 408 şubeli zincir
İsrail, ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da kısıtlamalar uygulayacağını açıkladı
İsrail, ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da kısıtlamalar uygulayacağını açıkladı