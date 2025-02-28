14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Eser Mumcuoğlu (30) bir apartmandan düşerek yaşamını yitirdi. Kadının olay sırasında aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eser Mumcuoğlu'nun cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.