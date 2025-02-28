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AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

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