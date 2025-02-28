Cemevine biber gazlı saldırı

Adıyaman merkezde bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'ne dün akşam saatlerinde 5 kişi tarafından biber gazlı saldırıda bulunuldu.

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Adıyaman Merkez'de bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından biber gazlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Cemevi'nden yapılan açıklamada "27 Şubat 2025 Perşembe gecesi devam eden Cem Erkânı sırasında ibadet eden canlarımıza yönelik biber gazı kullanılarak saldırıda bulunuldu" denildi.

Saldırganların kaçtığı belirtilen açıklamada olayım emniyet birimlerine bildirildiği ve kamera kayıtlarının soruşturma için ilgili makamlara teslim ediliği belirtildi.

Yapılan açıklamda saldırganların biran önce yakalanması istenirken sağduyu çağrısı da yapıldı.