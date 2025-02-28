Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yaralandı

Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Abone ol

İlçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan Kuyumcu ile Seferinoğlu, yanlarına gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ardeşen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kuyumcu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın şüphelisi yakalandı

​Ardeşen Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu Kuyumcu ve Seferinoğlu'nun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'na acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."