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BBP lideri Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi

BBP lideri Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelinen noktada da terör örgütünün elebaşına, terör örgütü mensuplarına ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz." ifadesini kullandı.

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Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendirdi.

"Açıklama, muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur." değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada da terör örgütünün elebaşına, terör örgütü mensuplarına ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz. Dünkü açıklama, sürecin ülkemizi hangi kötülüklere götüreceğine dair önemli ipuçları da vermiştir. Bizim için, bugün takdim edilmeye çalışıldığı gibi terör örgütünün elebaşısı ve terör örgütünün siyasi uzantıları 'demokrasi kahramanı', terör örgütü mensupları ise affedilmesi gereken 'savaş suçluları' olmayacaktır."

Türkiye'de bir "Kürt sorunu" olmadığını belirten Destici, "Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Kürt kökenli vatandaşlarımız, Türkiye'yi ve Türk milletini oluşturan tüm etnik unsurlar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ve aziz milletimizin, bir diğerinden farkı olmayan ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları, eşit haklara ve hürriyetlere sahiptir. Bitmiş ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından kafası ezilmiş kanlı ve hain PKK terör örgütü yapılan çağrıya uysa bile Türkiye sınırları dışında farklı isimlerle varlığını sürdüren ve ülkemiz için en büyük tehdit olan terör örgütü unsurları, çağrının kendilerini kapsamadığını ifade ederek, silah bırakmayacaklarını açıklamışlardır." ifadelerini kullandı.

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