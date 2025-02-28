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Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı! İstanbul detayı dikkat çekti

Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı! İstanbul detayı dikkat çekti

İstanbul'da dün yapılan Rusya-ABD görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Aleksandr Darchiev, ABD büyükelçisi olarak atandı.

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 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington'a yıllar sonra ilk kez büyükelçi atadığını duyurdu.

RUSYA, ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rus-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev'i, ABD'nin başkenti Washington'a Büyükelçi olarak atandığını bildirdi.

Açıklamada, "Rusya ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen istişareler sırasında ABD tarafı, Alexander Darchiev'in Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yeni büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin resmi bir nota sundu" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususlar üzerine dün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda iki ülke heyetleri görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

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