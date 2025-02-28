Hasan Arat'a büyük şok! İhracı isteniyor!

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Hasan Arat'ın ihracı için yazılı dilekçelerin kurula ulaştığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Yarın yapılacak divan kurulu toplantısı öncesinde kulübün eski başkanlarından Hasan Arat'la ilgili bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Disiplin Kurulu Ahmet Akpınar, HT Spor'a yaptığı açıklamada Hasan Arat'ın ihraç talebiyle ilgili dilekçelerin kurula ulaştığını söyledi.
Akpınar açıklamasında, "Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız."
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı yarın ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek ve 10.30'da başlayacak.