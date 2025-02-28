Silah bırakma çağrısına Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

TBMM Eski Başkanı Arınç Abdullah Öcalan'ın dün yaptığı 'silah bırakma' çağrısı için "Kendimizi çok fazla şeylere odaklayarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş." dedi.

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TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç Abdullah Öcalan'ın dün yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin "Kendimizi çok fazla şeylere odaklayarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok, göreceğiz bakalım" dedi.

Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik dün yaptığı silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı Türkiye'de terörsüz bir dönemin kapısını araladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına TBMM Eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç katıldığı Erbil Forumu'nda değerlendirdi. Arınç'ın açıklamasında "Bunun arkasında büyük gelişmeler beklemek boş" ifadelerini kullandı.

Arınç konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Şahsen Sayın Bahçeli’nin açıklamaları karşısında şaşırdım. Partisi de şaşırmıştır. Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım. Şimdi burada da var altını çizerek baktım. Yani Öcalan'ın çağrısı da bu örgütü kuran, meydana getiren bütün eylemlerinden sorumlu olan 1999'dan beri de Türkiye'de İmralı'da yüksek güvenlikli cezaevinde kalan bir insan ancak bunu yazabilirdi. Diyor ki zamanında yaptığımız talepler artık zamansızdır. Bunların vakti geçmiştir. Demokratik bir toplum ortaya çıkarsa, ki çıktı şunlar şunlar da yapıldı Bundan sonra bu mesele Cumhuriyet içerisinde demokrasiyle taşlanmasıyla bitecektir Size düşen görev sizi kuran ben olduğuma göre örgütü hemen kongrenizi toplayıp lağvedeceksiniz, silahlarınızı bırakacaksınız. Bir emir bu, bir talimat yerine getirmek veya bunu olumlu karşılamak örgütün vereceği kararı yapacağı işe bağlı. Bunu bekleyeceğiz. Henüz onlardan geçmişte bireysel olarak yaptıkları açıklamaların dışında bugün yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurlarında olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım.

Şimdi öyle bir topluluğun karşısındayım ki onlara hürmeten ki her yerde yaptığım budur. Benim doğruyu söylemem lazım. Bu iş başlarken ve bu geldiğimiz gün itibariyle bunların hiçbirisi hakkında bir hazırlık yok. Yani Bahçeli bir söz söyledi. Ondan sonrasını ifade etmedi. Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı biz terörle mücadeleyi eğer silah bırakmazlarsa devam ettireceğiz konuşmasını biliyoruz. Bu haklar, talepler konusunda bir ön görüşmenin yapıldığını da düşünmüyorum. DEM'lilerle yaptığımız görüşmelerde de öncelikle bu yerine gelsin, ondan sonra bir barış ortamı içerisinde her şey konuşulabilir. Yani siz bunlar olacak mı diyorsanız, bunlar olmayacak da diyebilirim, bu konuda hiçbir görüş ortada yoktur da diyebilirim. Kendimizi çok fazla şeylere odaklanarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok göreceğiz bakalım.