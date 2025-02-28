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Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin

Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yi Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapılacak barış anlaşmasına bağlı kalınması konusununda Zelensky'yi uyardı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray’da ağırladı.

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN NE YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM"

Zelenskiy ise "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz. Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"ÜLKEMİZE SAYGISIZLIK EDİYORSUNUZ"

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "İyi bir pozisyonda değilsin 3. Dünya Savaşı'yla resmen kumar oynuyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

"BİZ OLMADAN KARTLARINIZ YOK"

Zelenskiy'i tehdit eden Trump, "Obama size çarşaf verdi. Ben size tüm tankları yok etmeniz için Javelin'leri verdim. Daha minnettar olmalısınız çünkü size söyleyeyim, kartlarınız yok. Bizimle kartlarınız var. Ama biz olmadan kartlarınız yok." sözlerini kullandı.

Toplantı, Zelenskiy'nin nadir toprak mineralleri önerisini reddetmesi ve Ukrayna'nın Rusya ile yapılacak herhangi bir barış görüşmesine dahil edilmesi konusunda ısrar etmesi nedeniyle Trump'ın öfkesini çekmesinin ardından gerçekleşti. Görüşme, dünyanın gözü önünde hararetli bir tartışmaya dönüştü.

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