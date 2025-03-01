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Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu

Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı. KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alınırken, çeşitli ülkelerdeki büyükelçilik görevlerine yeni isimler getirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Buna göre, KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alınırken, yerine Ali Murat Başçeri atandı. 

Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy,

İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu,

Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan,

Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy,

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar,

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı. 

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı. 

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