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Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı

Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, akraba iki aile arasında çocukların tartışmasıyla başlayan gerginlik, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi 530 Sokak'ta akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin de karıştığı tartışma, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan bulunmazken, polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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