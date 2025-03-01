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Rusya'dan Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmaya tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmaya tepki

Rus yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki tartışmasından dolayı eleştirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmede sabırlı olduğunu belirtti.

Zaharova, "Zelenskiy'nin yalanlarından en büyük olanı, Beyaz Saray'da Kiev yönetiminin 2022'de desteksiz ve yalnız bırakıldığı yönündeki açıklaması." ifadesini kullandı.

"Bu faydalı, ancak yeterli değil"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "dayak" yediğini belirterek, "Bu faydalı, ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Trump, kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi; Kiev rejimi, üçüncü dünya savaşıyla oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zelenskiy, bu turu kaybetti"

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek, "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'nin bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek, "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.

Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.

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