BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar ve Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan ve Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde
Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde
Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu
Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı
Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu
Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu
Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı
Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı
Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım
Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları
Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı