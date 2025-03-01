BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu

 Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendiği değerlendirilen 48 kişi tedavi altına alındı.

Abone ol

Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında rahatsızlanan bazı kişiler, cami dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camide bulunan doğal gazla çalışan varyant ısıtıcılardan sızan gazdan etkilenen 48 kişi, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 5 kişi ise tedbir amaçlı Sivas'a sevk edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat Cuma günü saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, camide bulunan ve doğal gazla çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir."

Açıklamada, olaydan etkilenen 48 vatandaştan bazılarının ambulans, bazılarının da kendi imkanları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal ettiği belirtilerek, "Vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı
Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu
Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu
Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı
Kocaeli’de çocukların kavgasına aileler karıştı: 6 gözaltı
Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım
Selahattin Demirtaş: Elimden gelenin fazlasını yapacağım
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları
Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
Bakan Tunç: Terör örgütü çağrıyı dikkate almazsa, devlet gereğini yapar
Bakan Tunç: Terör örgütü çağrıyı dikkate almazsa, devlet gereğini yapar
Vladimir Zelensky'nin Beyaz Saray'dan çıkış anları dikkat çekti! Kovulmuş gibi...
Vladimir Zelensky'nin Beyaz Saray'dan çıkış anları dikkat çekti! Kovulmuş gibi...