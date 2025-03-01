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Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

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Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Usta sanatçının son halini doktoru paylaştı.

Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan haber gelmişti.

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Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpışmıştı.

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Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

Hastanede tedavi altındaydı

Kaza sonrası sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Müjde Ar, gözlem ve takip amaçlı hastanede tedavi gördü.

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Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı

İşte Müjde Ar'ın son hali

70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu. Usta sanatçının doktoru, Ar ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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