Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı
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Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Usta sanatçının son halini doktoru paylaştı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan haber gelmişti.
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Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpışmıştı.
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Hastanede tedavi altındaydı
Kaza sonrası sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Müjde Ar, gözlem ve takip amaçlı hastanede tedavi gördü.
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İşte Müjde Ar'ın son hali
70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu. Usta sanatçının doktoru, Ar ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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