BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları aktardı

İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları aktardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda, 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese düzenlendiğini aktardı.

Operasyonda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 12 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'dan Öcalan'ın çağrısına yanıt: Ateşkes ilan ediyoruz
Terör örgütü PKK'dan Öcalan'ın çağrısına yanıt: Ateşkes ilan ediyoruz
Galatasaray ile Kasımpaşa 42. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa 42. randevuda
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmaya tepki
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmaya tepki
Trump: "Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem"
Trump: "Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem"
ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay
ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde
Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde
Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu
Teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
Kadın ramazan davulcuları mesaiye başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan ayı mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı
İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı