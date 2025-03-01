Terör örgütü PKK'dan Öcalan'ın çağrısına yanıt: Ateşkes ilan ediyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." denildi. Örgüt, fesih için Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.

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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajları sonrası PKK Yürütme Konseyi yeni bir açıklama yaptı. PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve çağrının gereklerine uyacaklarını belirtti.

PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Öte yandan; terör örgütü PKK yaptığı açıklamada, örgütü feshe yönelik kongreyi de toplamak için hazır olduklarını belirtti.

Örgütün açıklamasından ana satırlar şöyle:

"- Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.

- Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

- Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

"Kongrenin başarısı için Öcalan'ın bizzat yönetmesi gerekir"

- Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ıın bizzat yönetmesi gerekir.

- Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

- Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor."

Öcalan İmralı'dan çağrı yapmıştı

Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.

Öcalan’ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu açıklamada, Öcalan’ın “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” dediği aktarılmıştı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Süreç, Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı