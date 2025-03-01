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Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye telefon: "Ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz"

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye telefon: "Ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının okunmasının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı aradığı öğrenildi. Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz” dediğini aktardı.

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Bakırhan, Öcalan’ın çağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kendisini aradığını açıkladı. Tuncer Bakırhan, Medya Haber TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu ayrıntıyı paylaştı. 

Öcalan’ın, Bahçeli’nin çıkışını önemsediğini aktaran Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrısından sonra rolünü oynayabileceğini söyledi” bilgisini paylaştı.

Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz” dediğini aktardı.

Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti: “ Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi.”

Ne olmuştu?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşılmıştı.

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