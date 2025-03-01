Karşılıksız aşk vahşeti! 60 yaşındaki adam 44 yaşındaki kadına kezzap atıp gözlerini kör etti

60 yaşındaki adam duygular beslediği 44 yaşındaki kadın tarafından reddedilince, kadına korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Olay İstanbul'da meydana geldi. Şengül Selük yolda yürüdüğü sırada Şaban Kement'in kezzaplı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın saldırı nedeniyle iki gözünü kaybetti, 11 kez ameliyat oldu, yaşadığı acıyı anlatırken "Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" dedi.

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Ekol TV’den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre; İstanbul’da ikinci bir Bergen vakası meydana geldi. Şengül Selü’nün en büyük talihsizliği aile dostları olan Şaban Kement’i tanımak oldu.

60 yaşındaki adam 44 yaşındaki kadını takıntı haline getirdi. Gizliden gizliye Şengül Selük’e duygular besleyen Şaban Kement durumdan haberi olmayan kadına açıldı ancak duyguları karşılıksız kaldı. Selük, “Babam yaşındasın” diyerek Kement’i reddetti.

"Hayır" yanıtını hazmedemedi

"Hayır" yanıtını hazmedemeyen Kement, “Benim olmayacaksan kimse seni beğenmesin” diyerek korkunç saldırının planlarını yapmaya başladı. Şengül Selük evden çıkıp iş yerine gitmek için servise yürüdüğü sırada güvenlik kameralarının olmadığı kör bir noktada Şaban Kement tarafından önü kesildi. Kement, Selük’ün yüzüne kezzap atıp kaçtı.

11 ameliyat geçirdi

Talihsiz kadının çığlıkları mahalleyi inletirken komşuları yardım koştu. Ancak kimsenin elinden bir şey gelmedi. Şengül Selük, kezzaplı saldırının ardından 11 ameliyat geçirdi.

İki gözünü de kaybetti

Selük’ün kaderi kezzaplı saldırıların sembolü ve acıların kadını Bergen ile bir daha kesişti. Selük bir değil iki gözünü birden kaybetti. Gözlerini kaybeden talihsiz kadının gözlerinde çok ciddi yanıklar var.

"Yardım edin diye çığlıklar içinde kaldım"

Şengül Selük, “Çığlıklar içinde yardım istedim, o an gözlerim kapandı. Dünyam başıma yıkıldı. Allah’ım bu çok büyük bir acı. Bende gözü vardı. Ben yüz vermedim ona çünkü kendisi benim babam yaşında. Çok yaşlı bir adam. Bana göz koymuş. Asla da görüşmedim. Yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. Evime döndüm. Gözlerim kapandı, kaldırımlara vuruldum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde kaldım. Komşularım geldi, beni arabaya bindirerek hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

"Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor"

Selük, “Ben ölüyorum, beni kurtarın dedim. Bacaklarımdan parçaları aldılar hep yüzüme. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor. Şaban Kement yaptı bana bunu. O şahsın bir an önce yakalanıp ağır ceza almasını istiyorum." dedi.

Saldırganın kaçışı kamerada

En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.