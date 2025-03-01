Muhammet Gürcan'a çarpıp kaçmıştı! Eyüpsultan'daki olayda yeni gelişme
Eyüpsultan'da, arızalanan ATV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammet Gürcan Koçak'a (25) çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen minibüsün sürücüsü tutuklandı.Abone ol
İstanbul Havalimanı yolundaki kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.