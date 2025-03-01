BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanı Savaş Zafer Soydan'ı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Maslak'taki akaryakıt istasyonunda 20 Şubat gecesi iş insanı Savaş Zafer Soydan (55), "Seni öldüreceğim." diyerek bağıran bir kişi tarafından bıçaklandı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, saldırganı dubalarla kovalayarak uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Soydan'ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen M.K. (19), Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, Savaş Zafer Soydan'ın aracının içinde olduğu sırada şüphelinin araç kapısını açarak saldırıyı gerçekleştirdiği, akaryakıt istasyonu çalışanlarının yol dubalarıyla saldırganı uzaklaştırdığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Muhammet Gürcan'a çarpıp kaçmıştı! Eyüpsultan'daki olayda yeni gelişme
Muhammet Gürcan'a çarpıp kaçmıştı! Eyüpsultan'daki olayda yeni gelişme
Terör örgütünün ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Terör örgütünün ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu
İnan Kıraç'a vasi tayin edildi
İnan Kıraç'a vasi tayin edildi
Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel 10 milyon avroluk alacağını bağışlayacak
Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel 10 milyon avroluk alacağını bağışlayacak
BYD'nin TANG modeli Türkiye'de satışa sunuldu
BYD'nin TANG modeli Türkiye'de satışa sunuldu
Turkcell'den ramazana özel 100 milyon GB hediye
Turkcell'den ramazana özel 100 milyon GB hediye
Opel mart kampanyası başlattı
Opel mart kampanyası başlattı
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
Sedef hastalığına kalıcı çözüm! 7 yıllık sedef kabusu sona erdi
İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak