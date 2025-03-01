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Fransa'daki ilk Atatürk büstü çalınmıştı: Yenisi getirildi

Fransa'daki ilk Atatürk büstü çalınmıştı: Yenisi getirildi

1 Şubat'ta çalınan Fransa’daki ilk ve tek Atatürk büstünün yerine yenisi hediye edildi.

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Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'un önderliğiyle uzun çabalar sonucu Paris'e kazandırılmıştı. 

29 Ekim kutlamalarında Trabzon Evi'nin önüne yerleştirilen bu büst, Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın desteğiyle yapılmıştı. Ancak, 1 Şubat'ta büst, kimliği belirsiz bir grup tarafından çalındı ve tahrip edildi.

 Yeni Atatürk büstü Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in katkılarıyla gönderildi ve yakında bir açılış töreni yapılması planlanıyor.

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