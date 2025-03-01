İstanbul'da ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Kadıköy'de ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi.

Abone ol

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp, 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Aracının plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü Ö.F.K. gözaltına alındı.

52 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücüye 52 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Ö.F.K'nin 5 yıl içerisinde iki kez 'drift atmak' maddesini ihlal ettiğinden sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.