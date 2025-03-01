Tuncer Bakırhan: İmralı çağrısının ardından Bahçeli beni aradı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın çağrısından sonra MHP lideri Bahçeli'nin aradığını açıkladı. Bahçeli, "Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "terör lağvedilsin" çağrısının ardından başlayan İmralı ziyaretleri, DEM Parti heyetinin Öcalan'dan gelen "PKK silah bıraksın" çağrısı ile sonlandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan bu büyük adım sonrası, bu süreçte önemli bir aktör olarak öne çıkan Bahçeli'nin, Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM Parti ile temas kurduğu ortaya çıktı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın çağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kendisini aradığını açıkladı.

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Bakırhan, Öcalan’ın, Bahçeli’nin çıkışını önemsediğini aktardı.

Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrısından sonra rolünü oynayabileceğini söyledi” bilgisini paylaştı.

"DEMOKRASİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Canlı yayından bir dakika sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi"

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakırhan, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili de "Gayet ses tonu yerinde, sağlığı yerinde. Açıklamayı takip etmiş. Ben onun aktardıklarını söylüyorum." açıklamasını yaptı.

KAYNAK: MEDYA HABER TV