Gazze'de ateşkes sona eriyor! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas siyasi büro üyesi Basem Naim, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için “hiçbir ilerleme” olmadığını söyledi.

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Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme kaydedilmediğini ve görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Ateşkesin ilk aşaması Gazze Şeridi'nde on beş ay süren çatışmaları durdurmuş ve yaklaşık 2 bin Filistinli esir karşılığında 33 rehinenin serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Birinci aşama bugün sona eriyor. Ancak İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma uyarınca, savaşı sona erdirecek ve kalan rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak ikinci aşama görüşmeleri sürerken çatışmalar yeniden başlamayacak.

İkinci aşamaya ilişkin müzakereler Kahire'de yürütülüyor. İsrailli, Katarlı, Mısırlı ve ABD'li yetkililer şartları görüşüyor.

Hamas toplantılara katılmadı ancak Hamas'ın pozisyonu Mısırlı ve Katarlı arabulucular aracılığıyla temsil edildi. Hamas'ın siyasi büro üyesi Basem Naim, çözüme yönelik “hiçbir ilerleme” olmadığını belirtti.

Naim, müzakerelerin ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda “hiçbir fikri olmadığını” söyledi.