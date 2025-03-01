"Hakem yardımcı oldu bize" diyen Babel'den yeni açıklama

Eski futbolcu Ryan Babel, "Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize." sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları da giyen eski futbolcu Ryan Babel, yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarını kızdırmıştı.

"Hakem o gün yardımcı oldu bize"

Obi Mikel'in kanalında açıklamalarda bulunan Ryan Babel, "Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki, şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylılar tepki gösterdi

Hollandalı eski oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Galatasaray taraftarları, Ryan Babel'e hakem konusunda yapmış olduğu bu açıklamalara büyük tepki gösterdi.

Babel: Sözlerim çarpıtıldı

Tüm bu gelişmelerin ardından Babel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Hollandalı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray'a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi. Üç sezon boyunca formasını giydiğim kulübü kötülemek gibi bir niyetim olmadığını belirtmek isterim, özellikle de Galatasaray'ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklara baktığımızda. Bu sezon, Galatasaray'ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum."

Ryan Babel'in tepki çeken açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Ben Türkiye'de 10 yıl oynadım. Size şöyle anlatayım. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çok çok iyi olmalısın. Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'da oynarken de kazandığımız bazı maçlarda biliyorduk ki, şanslıydık. Çünkü hakem o gün yardımcı oldu bize."