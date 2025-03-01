BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  DÜNYA

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası NATO'dan açıklama

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası NATO'dan açıklama

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy arasındaki kavgaya dair tartışmalar devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu konuda açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Rutte, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenskiy'e, "Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini" aktardı.

ABD, UKRAYNA VE AVRUPA İLE BİRLİKTE HAREKETE ETMELİ

Mark Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında dün yaşanan tartışmanın "talihsiz" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi.

Rutte, "Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli." diye konuştu.

Mark Rutte, bu konuyu Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında, ABD'nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler
Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler
İstanbul'da ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi
İstanbul'da ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi
Gazze'de ateşkes sona eriyor! Hamas'tan açıklama geldi
Gazze'de ateşkes sona eriyor! Hamas'tan açıklama geldi
Tuncer Bakırhan: İmralı çağrısının ardından Bahçeli beni aradı
Tuncer Bakırhan: İmralı çağrısının ardından Bahçeli beni aradı
IFAB, kalecilerin topu ellerinde tutma sürelerinin 8 saniyeye çıkarıldığını açıkladı
IFAB, kalecilerin topu ellerinde tutma sürelerinin 8 saniyeye çıkarıldığını açıkladı
Rusya: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam bir başarısızlık
Rusya: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam bir başarısızlık
"Ramazan" maili olay oldu! Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
"Ramazan" maili olay oldu! Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Muhammet Gürcan'a çarpıp kaçmıştı! Eyüpsultan'daki olayda yeni gelişme
Muhammet Gürcan'a çarpıp kaçmıştı! Eyüpsultan'daki olayda yeni gelişme
Terör örgütünün ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Terör örgütünün ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu