Beşiktaş - Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'la karşılaşacak.Abone ol
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak. Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.
Beşiktaş 0-0 Kayserispor (CANLI SKOR)
Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor'un ilk 11'i belli olmamıştır.