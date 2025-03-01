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Beşiktaş - Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'la karşılaşacak.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak. Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Beşiktaş 0-0 Kayserispor (CANLI SKOR)

Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Kayserispor'un ilk 11'i belli olmamıştır.

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