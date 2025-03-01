Ata Ortaokulu, Osman Nuri Bakırcı için şiir yarışması düzenledi

Ankara Mamak'ta bulunan Ata Ortaokulu, bağışçısı hayırsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Osman Nuri Bakırcı adına bir akrostiş şiir yazma yarışması düzenledi. Bu etkinlik, Osman Nuri Bakırcı’yı onurlandırmak, öğrencilerin yaratıcılığını desteklemek ve edebiyat sevgisini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

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Ankara Mamak'ta bulunan Ata Ortaokulu, bağışçısı hayırsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Osman Nuri Bakırcı adına bir akrostiş şiir yazma yarışması düzenledi.

Etkinliğin, Ata Ortaokulu, bağışçısı hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı’yı onurlandırmak, öğrencilerin yaratıcılığını desteklemek ve edebiyat sevgisini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ödül törenine katılan Osman Nuri Bakırcı, akrostiş şiir yazan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ayrıca, eğitimdeki öncülükleri ve başarıları dolayısıyla öğretmenlere hediyeler vererek tebrik etti.

Eğitim alanındaki katkılarıyla gelecek nesillere ilham veren hayırsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Osman Nuri Bakırcı, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen Ata Ortaokulu yönetimine teşekkür etti.

Ata Ortaokulu bağışçısı hayırsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Osman Nuri Bakırcı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu tür yarışmalar, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, toplumsal dayanışma ve eğitimdeki başarıları pekiştirir. Şiir yazmak, öğrencilere birçok önemli kazanımlar sağlar. Düşünme yeteneğini, hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirir. Dil ve İletişim becerilerini güçlendirir. Hissettikleri duygularını daha iyi anlamlandırmalarını sağlar. Eleştirel Düşünme becerilerini artırır. Özgüven Artışı kazandırır. Empati yeteneklerini geliştirir. Sanat ve Kültürel Bilinç kazandırır. Bu tür yarışmalar, öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar. Düzenledikleri akrostiş şiir yarışması öğrencilere bu kazanımları sağlarken, ismimi akrostiş olarak kullandıkları ve beni onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Mamak Ata Ortaokulu Müdürü Doğan Koçyiğit te, “Ata ortaokulu olarak İlköğretim eğitim standartlarını uluslararası düzeyde yakalamış ve modern eğitim teknolojileri ile donatılmış durumdayız. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, örnek gösterilen ve gurur duyulan birer birey olması için çalışıyoruz. Eğitim, bilim ve kültür merkezi olan okulumuzda edebiyata da çok önem veriyoruz. Şiir yazmak; öğrencilerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu bir etki yaratır. Şiir, sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda kişisel ve akademik gelişimleri için de büyük bir fırsattır. Bu nedenle akrostiş şiir yarışması düzenledik. Bunu da bir amaca yönelterek bağışçımız Sayın Osman Nuri Bakırcı adına olmasını istedik. Bağışları ve destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.